«Барселона» сделала 54 навеса в поединке с «Гранадой»

В матче пятого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на «Камп Ноу» принимала «Гранаду». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. «Сине-гранатовые» пропустили уже на второй минуте, а отыграться смогли лишь под занавес поединка.

Согласно данным Opta, подопечные Рональда Кумана совершили в прошедшем матче 54 навесные передачи. Это стало их вторым показателем в данном аспекте с 2016 года. Тогда «сине-гранатовые» сделали 55 навесов в игре против «Малаги». Эта статистика ведется Opta с сезона-2005/2006.

После вчерашнего поединка «Барселона» имеет на своем счету восемь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.