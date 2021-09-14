Червиченко: «Захаряну до «Барселоны», как нам до Пекина пешком»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что «Барселоне» интересно подписание полузащитника московского «Динамо» и сборной России.

Собеседник «ВсёПроСпорт» усомнился в перспективах 18-летнего «динамовца» получить работу на «Камп Ноу», хотя и отметил прогресс в игре полузащитника: «Парень, конечно, выступает хорошо. Но ему до «Барселоны», как нам до Пекина пешком».

Андрей Червиченко предположил, что Захаряна в будущем может трудоустроить другой сильный клуб, но это будет не «Барселона».

Прежде Егор Титов посоветовал Арсену Захаряну остаться в России.