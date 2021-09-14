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Червиченко: «Захаряну до «Барселоны», как нам до Пекина пешком»

14 Сентября 2021 • 18:46 Комментировать (3)
Сочи
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Динамо Москва
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19.09 19:00

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что «Барселоне» интересно подписание полузащитника московского «Динамо» и сборной России.

Собеседник «ВсёПроСпорт» усомнился в перспективах 18-летнего «динамовца» получить работу на «Камп Ноу», хотя и отметил прогресс в игре полузащитника: «Парень, конечно, выступает хорошо. Но ему до «Барселоны», как нам до Пекина пешком».

Андрей Червиченко предположил, что Захаряна в будущем может трудоустроить другой сильный клуб, но это будет не «Барселона».

Прежде Егор Титов посоветовал Арсену Захаряну остаться в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Динамо Москва Андрей Червиченко Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (3)
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ингерман
14 Сентября 2021 в 20:07
ай усё прально сказав.. и в зенит он не нужон.. пущай к хрюнделям валиц.. )))
Советский
14 Сентября 2021 в 19:50
Может Захаряну попробовать в Зенит?
Vova52
14 Сентября 2021 в 19:01
Viskazalsia kak IDIOT...
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