Быстрее только Дзагоев: Захарян стал вторым по возрасту игроком, который забил 5 мячей в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил гол в ворота «Сочи» в рамках восьмого тура РПЛ. Этот гол стал для него пятым в чемпионате России.

Как сообщает Opta, Захарян стал вторым по возрасту игроком, которому удалось забить пять голов в РПЛ. На момент взятия ворот полузащитнику было 18 лет, 3 месяцев и 24 дней. Быстрее это удалось только полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву, который свой пятый гол забил в возрасте 18 лет, 3 месяца и 4 дня.

Напомним, что матч против «Сочи» стал для Захаряна уже восьмым в этом сезоне РПЛ. Ранее он также дебютировал в составе сборной России в матче против сборной Хорватии (0:0).