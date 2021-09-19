Федотов: «Почти заблокировали удар, но мяч попал между ног и очень удачно попал в угол»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча с «Динамо» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я думаю, что был хороший футбол, а соперник использовал нашу ошибку. Затем мы доминировали, у нас было много подходов. Несмотря на сложность поля, мы играли, комбинировали, владели инициативой. Единственное, не хватало точного завершающего удара, точного паса. Есть над чем работать и куда двигаться.

- Вы сказали, что использовали ошибку. Но все же был и стартовый прессинг со стороны московского «Динамо». Можно ли говорить, что это все-таки локальная ошибка, или в целом сочинцы оказались где-то не готовыми к давлению «Динамо»?

- Да нет, мы об этом говорили, что здесь нужно быть аккуратными, но не услышали. Наши центральные защитники в это время начали открываться, когда шла передача на Криса Нобоа, но там стечение обстоятельств. Почти заблокировали удар, но мяч попал между ног и очень удачно попал в угол. Так бывает, когда мяч попадает между ног защитнику, вратарю очень сложно сориентироваться. Чуть-чуть не достал.

- Велико ли разочарование в раздевалке сейчас?

- Поражение - всегда разочарование. Мы амбициозная команда, тем более, в родных стенах. Конечно, велико. Как оно нас может радовать, поражение?