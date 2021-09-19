Шварц объяснил причину отсутствия в старте Шунина, Лаксальта и Тюкавина

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня Антона Шунина и Диего Лаксальта точно не будет. На следующей неделе мы будем понимать, насколько они выбыли из строя. На этой тренировочной неделе, к сожалению, оба получили травмы.

- Какой сложности травмы, пока сложно говорить?

- Сейчас пока мы точно не можем сказать. Нам надо дождаться новой недели, потом более точно сможем сказать конкретные даты.

- Смена форварда, Константин Тюкавин сегодня сел в запас. Как это можете прокомментировать?

- На последней тренировочной неделе Грулёв очень хорошо себя проявлял, поэтому мы сегодня ему дали возможность стартовать. Но в то же время понимаем, что Тюкавин может в любое время выйти и усилить игру.