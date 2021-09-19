Федотов: «Острые моменты, которые возникали у наших ворот, были созданы из наших ошибок»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча с «Динамо» (0:1) на пресс-конференции.

- На самом деле очень обидно, очень досадно, допустили ошибку, хотя об этом говорили очень много, что первые минуты очень важны, и в этой зоне мы должны быть аккуратны. Тем не менее, пропустив, играли, создавали, комбинировали, находили решения. Единственное, не хватило точности в завершающих ударах и передачах. Может быть, спокойствия, хладнокровия, того, что помешало нам сегодня забить гол.

- Что не получилось в матче, все ли замены сработали так, как хотелось?

- То, что мы имели на сегодняшний день, и Бурмистров, и Жо вышли, добавили, создавали и выходили на ударные позиции. И удар со штрафного Жо, но, к сожалению, перекладина. Было несколько хороших подходов, и организационные действия Бурмистрова также имели место быть. Я думаю, что они усилили потенциал в атаке. Здесь чем располагали на данный момент, все силы были брошены в бой.

- Смогло ли «Динамо» вас чем-то удивить?

- «Динамо» мы знаем, забив гол, они немного откатились, стали играть на быстрых атаках. Те острые моменты, которые возникали у наших ворот, были созданы из наших ошибок. Мы где-то, защитники играли чуть рискованно, соперник использовал эти моменты в своих атаках. А так «Динамо» было таким, к чему мы готовились. Показали то, что мы рассчитывали. У них хорошие быстрые футболисты. Понятно, что «Динамо» после забитого гола играло по счету, уделив такое хорошее пристальное внимание обороне. Но я еще раз говорю, что мы достаточно создавали. Достаточно было ситуаций, когда мы могли сравнивать счет.

- «Сочи» не играет в ближайшее время в Кубке России. Это плюс для команды, так как будет больше времени на подготовку к туру?

- Будем готовиться, у нас есть люди, которые были травмированы и больные. Будем их подводить к общему знаменателю. Поэтому нам это на руку, что нет первого этапа Кубка. Есть время зализать раны, будем готовиться к следующему туру чемпионата.

- Во втором тайме «Сочи» имел тотальное преимущество на поле. Что помешало в такой ситуации забить?

- Что помешало? Наверное, невезение, неточности в передачах, я уже об этом говорил. Неточные удары. Также надо отметить вратаря, который в этих эпизодах сыграл надежно.

- На последней минуте вы хотели выпускать Данила Павлова, но все же отказались. Почему приняли такое решение?

- Приняли решение почему? Думали, в одном из эпизодов Тимофей Маргасов держался за заднюю поверхность бедра. Мы знали, что будет вынужденная замена, но Тимофей дал отмашку, что готов продолжать игру. Чтобы не терять драгоценные минуты, мы от замены отказались.

- В этом матче мы видели в заявке Дмитрия Воробьёва. Насколько серьезное повреждение у Максима Барсова, когда планируется его возвращение?

- Обследование Барсова показало, что он готов переходить к более серьезным нагрузкам и в скором времени вольется в общую группу. Понадобится какое-то время для приведение его в форму.