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Премьер-лига

«Динамо» надолго лишилось Лаксальта

20 Сентября 2021 • 08:32 Комментировать
Сочи
0:1
Динамо Москва
окончен

Защитник столичного «Динамо» Диего Лаксальт надолго выбыл из строя из-за повреждения. Согласно данным журналистов «Рейтинга Букмекеров», уругвайский футболист проведет в лазарете порядка двух месяцев.

28-летний футболист травмировался во время тренировочного процесса перед матчем против «Сочи» (1:0).

В сезоне-2021/2022 чемпионата России Лаксальт принял участие в семи поединках, в которых получил три желтые карточки.

После восьми проведенных туров «бело-голубые» набрали 16 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
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