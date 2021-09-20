«Динамо» надолго лишилось Лаксальта

Защитник столичного «Динамо» Диего Лаксальт надолго выбыл из строя из-за повреждения. Согласно данным журналистов «Рейтинга Букмекеров», уругвайский футболист проведет в лазарете порядка двух месяцев.

28-летний футболист травмировался во время тренировочного процесса перед матчем против «Сочи» (1:0).

В сезоне-2021/2022 чемпионата России Лаксальт принял участие в семи поединках, в которых получил три желтые карточки.

После восьми проведенных туров «бело-голубые» набрали 16 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.