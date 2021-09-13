Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от выступления «бело-голубых» в нынешнем сезоне и от матча с «Нижним Новгородом».

- Неожиданное поражение «Динамо» от «Нижнего Новгорода». Согласны?

- После первого тайма у меня не возникало сомнений, что хозяева победят, потому что они имели полное преимущество. «Нижний Новгород» не произвел ни одного удара по воротам. Ведя 1:0, я думал, что во втором тайме динамовцы разовьют успех и победят. Но второй тайм меня просто разочаровал. Это уже не первая игра, когда команда во втором тайме выглядит гораздо хуже, чем в первом.

- С чем это связано?

- Команда молодая, и ей свойственна нестабильность в матчах. Одну игру могут сыграть хорошо, а во второй - потерпеть неудачу. Может быть, это связано с тренировочным процессом. Мне показалось, что команда в функциональном плане не выглядит на сто процентов. Сейчас идет седьмой тур, и по кондициям футболисты должны быть готовы процентов на девяносто. Но мы увидели, что игра после перерыва полностью была провалена. С другой стороны, забей Тюкавин гол во втором тайме, может быть, все сложилось бы по-другому. Это был важный момент, потому что после перерыва команда больше ничего не показала. Соперник в этом плане во втором тайме выглядел гораздо интереснее.

- Может быть, такие кондиции связаны с тем, что многие футболисты уезжали в сборные?

- Это тоже играет роль, но никто из динамовцев не провел все три матча в сборной. Даже в этом плане они растренированы. Ведь когда национальная команда играет через три дня на четвертый, как таковых тренировок нет. Идет поддерживающий режим. Плюс игрок не выходит на поле. Получается день отдыха. Это влияет на состояние футболистов.

- Сильно сказывается на результатах «Динамо» нехватка опыта в завершающей стадии атак?

- Есть такое мнение, что нельзя научить забивать. Это врожденное качество. Оно или есть, или нет. Один футболист из одного момента все выжмет, а другому надо много моментов, чтобы реализовать один.

- Захарян и Тюкавин уже вызываются в сборную России. Неужели им не хватает голевого чутья?

- Мне оба они нравятся. Но молодым свойственна неровная игра.

- Сейчас все упрекают Шварца в том, что он доверил бить пенальти Нжи. Тоже считаете, что это была его ошибка?

- Фомина не уже было на поле. Обычно в команде есть три пенальтиста. Может быть, доверили Нжи, потому что он был свежий. Но тут важен вопрос психологии. Команда проигрывает, и не каждый возьмется в такой ситуации бить пенальти. От этого многое зависит. Вот доверили Нжи. Но и про «Нижний Новгород» можно сказать то же самое. Удар Сулейманова – просто пижонство. Так бить пенальти нельзя. Сразу вспоминаю, когда Смолов не забил в сборной. Выдал такой же пижонский номер.

- «Динамо» выпало из первой тройки. Команда сумет завоевать медали, как вам кажется?

- По игре команда мне нравится, но она играет неровно. Вторые таймы очень настораживают. Динамовцы проводят их значительно слабее. Хотя сейчас команда должна находиться в хорошем функциональном состоянии. Дай бог, чтобы «Динамо» поборолось за призовые места.

- Что скажете про «Нижний Новгород»? Сейчас команда Кержакова идет на шестом месте, имея всего на два очка меньше «Динамо», Это временный успех?

- Кержаков вытаскивает из команды максимум. Тут важную роль играет удача. Взять недавний матч со «Спартаком». Команде сопутствует удача. Но она не всегда длится весь сезон. Посмотрим. Еще много туров, и нижегородцы могут посыпаться.

Елена Григорьевская