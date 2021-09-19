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Шварц: «Я очень рад тем, как команда себя проявила, было много самоотдачи»

19 Сентября 2021 • 22:15 Комментировать
Сочи
0:1
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча с «Сочи» (1:0) на пресс-конференции.

- Сегодня была очень боевая игра с обилием единоборств. Я очень рад тем, как команда себя проявила, было много самоотдачи. Ребята проявили себя с лучшей стороны, показали характер. Нужно отметить, что у нас была очень сложная неделя. В течение нее  было три травмы. Более того, прошлая  игра неудачно сложилась. Мы уступили «Нижнему Новгороду». Сегодня перед нами стояла очень сложная задача - взять три очка против очень серьезного соперника. Я очень счастлив, что нам  это удалось. Более того, мы одержали первую победу на стадионе «Фишт».

- Чем руководствовались, выпуская Вячеслава Грулёва вместо Константина Тюкавина в стартовом составе? Насколько оправдал себя такой ход?

- Я доволен тем, насколько себя сегодня проявил Грулёв. Мы приняли решение, что он сегодня начнет у нас игру. Учитывая то, насколько он  хорошо проводил последние тренировочные недели. Более того, мы приняли решение, что Константин Тюкавин этот матч начнет в запасе, чтобы его выпустить уже во втором тайме со свежими силами. Стоит отметить, что сегодня ребята проявили волю к победе, волевая победа. Я очень этому рад.

- Как оцените игру Игоря Лещука?

- Игорь сегодня супер провел встречу, он был важным игроком для нас и важным фактором  в итоговой победе. Более того,  мы засушили игру, не пропустив ни одного мяча. В то же время я бы отметил всю нашу вратарскую бригаду, все наши три вратаря для нас важны, все они хорошие игроки и очень ценные. Неудивительно, что Игорь Лещук сегодня провел настолько качественную встречу. В подтверждение его мастерства можно сказать и выделить те игры, которые он провел в прошлом сезоне против «Локомотива» и ЦСКА.

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Динамо Москва Сандро Шварц
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