Шварц рассказал о прогрессе Захаряна и Тюкавина

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как отреагировал на мгновенный взлет молодых футболистов команды, а именно Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

Немецкий специалист отметил, что высоко оценивает обоих игроков, но предпочитает держать их подальше от прессы и медиа. Он считает, что это пойдет на пользу на начальных этапах карьеры. «Мы постоянно говорим Захаряну и Тюкавину, что фокус должен быть на ежедневной работе», - сказал Шварц в интервью Sports.ru.

Также главный тренер москвичей поделился, согласно каким критериям в команде принимают молодых игроков. Согласно его словам, первое – это поведение в раздевалке, а второе – непосредственно личные качества на футбольном поле.