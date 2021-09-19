Федотов: «Думаю, что инициатива будет переходить, как в современном футболе бывает»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Кто сегодня сыграет первым номером, на ваш взгляд?

- Я думаю, что инициатива будет переходить, как в современном футболе бывает, потому что на протяжении тайма нужна пауза, этими паузами будут пользоваться оба соперника.

- «Динамо» старается быстро вернуть себе мяч после потери. К этому готовы?

- Игра покажет.

- Состояние газона как оцените? Сочи, сентябрь, часто дожди.

- Я думаю, что для этого времени, если сравнивать с прошлым сезоном, работникам надо большую благодарность выразить. Они сумели сохранить траву. Есть вопросы, пока процесс поиска той травы, которая будет выдерживать летний зной. Я думаю, поле не в идеале, но хорошего качества.