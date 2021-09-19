Бальбуэна: «Довольно сложная игра, довольно сложное поле»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Динамо» (0:1) Фабиан Бальбуэна поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Самая ли тяжелая игра в России в вашей карьере с точки зрения защиты?

- У нас все соперники были довольно сложными. Этот соперник - не исключение. Довольно сложная игра, довольно сложное поле, но благодаря усилиям всех ребят мы выиграли сегодня и набрали три очка.

- Игра изменилась после того, как «Динамо» повело в счете. Почему? Это так «Сочи» давил на вас, или вы сознательно дали инициативу?

- Обычно так бывает, когда одна команда забивает, другая - хочет перехватить инициативу. Мы немного отошли. Как я сказал раньше, усилиями всех игроков мы одержали победу.