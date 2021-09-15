Футбольный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков чемпионата России.

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян подорожал на пять миллионов евро и теперь его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро. Это самый большой прогресс среди всех игроков чемпионата.

Отметим, что благодаря этому росту в цене Захарян вошёл в топ-20 самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года. В России по этому показателю он занимает первое место.

Напомним, что в нынешнем сезоне полузащитник сыграл семь матчей в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи. Также он успел дебютировать в составе сборной России.