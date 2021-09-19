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Премьер-лига

Шварц: «Да, мы играли достаточно низко»

19 Сентября 2021 • 21:33 Комментировать
Сочи
0:1
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча с «Сочи» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Можно ли сказать, что это одна из самых тяжелых ваших игр в чемпионате?

- Да, это трудовая победа, мы знали, что перед нами очень серьезный соперник,  это было до игры понятно. Я рад, что мы выиграли. Это первая моя победа на этом стадионе.

- Что касается характера игры, забили и довольно глубоко сели. Довольно нетипичное «Динамо» было на протяжении большей части матча.

- Да, мы играли достаточно низко. В первом тайме у нас были шансы, когда мы могли убегать в контратаки, забить гол, но сегодня команда проявила полностью самоотдачу. Это как раз то, за что мы благодарим ребят.

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Динамо Москва Сандро Шварц
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