Шварц: «Да, мы играли достаточно низко»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча с «Сочи» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Можно ли сказать, что это одна из самых тяжелых ваших игр в чемпионате?

- Да, это трудовая победа, мы знали, что перед нами очень серьезный соперник, это было до игры понятно. Я рад, что мы выиграли. Это первая моя победа на этом стадионе.

- Что касается характера игры, забили и довольно глубоко сели. Довольно нетипичное «Динамо» было на протяжении большей части матча.

- Да, мы играли достаточно низко. В первом тайме у нас были шансы, когда мы могли убегать в контратаки, забить гол, но сегодня команда проявила полностью самоотдачу. Это как раз то, за что мы благодарим ребят.