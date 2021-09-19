Гол Арсена Захаряна позволил «Динамо» обыграть и обогнать «Сочи»

В рамках восьмого тура РПЛ выявляли сильнейшего «Сочи» и «Динамо».

Наверное, два самых ярких представителя РПЛ нового сезона сошлись на стадионе «Фишт». Владимир Федотов продолжает удивлять тренерскую общественность, вытаскивая средний по составу «Сочи» на лидирующие позиции чемпионат России. Восьмой тур «барсы» встретили на втором месте, всего два балла уступая «Зениту». И это с постоянными изменениями состава, прибывающими новичками.

«Динамо» могло быть выше «Сочи», но «Нижний Новгород» Александра Кержакова огорошил москвичей в прошлом туре, нанеся «бело-голубым» первое домашнее поражение. Исправлять ситуацию в Сочи принялись всё те же лица: Захарян, Шиманьски, Фомин, Моро, Макаров. Вот только наконечник копья Шварц поменял, вместо Тюкавина вышел Грулёв. У «Сочи» опытом выделялось трио Нобоа – Попов – Касьерра.

Как раз Ивелин и заработал первый момент в матче. На фланге пустился в дриблинг Попов, обыграл уже Ордеца, однако Иван успел выбить мяч на угловой удар. «Сочи» стандартом воспользовался знатно – на кросс вылетел мощный Родригао, пробив совсем чуть-чуть выше ворот. Быстрый гол у «Сочи» не получился, зато «динамовцам» повезло. Именно повезло, об осмысленной атаке речь не шла.

Себастьян Шиманьски накрыл прессингом самого Кристиана Нобоа, да сделал это так удачно, что мяч был сразу пущен на ход Арсену Захаряну. Молодой талант «Динамо» сместился ближе к правому углу штрафной площади, а пробил в противоход голкиперу – 0:1. Удивительно, но после забитого гола игра потухла ещё сильнее. Совсем пешеходные скорости, полное отсутствие опасных атак, только дальними ударами развлекали друг друга команды.

После перерыва Шварц удивил заменой: вместо Захаряна вышел Паршивлюк. Федотов усилил фланговую активность, выпустив Терехова вместо Заики. «Сочи» слегка прибавил в активности, взял инициативу и мог счёт сравнять, но ошибка Шиманьски осталась без наказания. Обокрали поляка хозяева, сразу забросили мяч на угол вратарской площади, откуда мощно стрельнул Матео Касьерра, попавший аккурат в Игоря Лещука.

«Динамо» ответило забитым мячом, но радовался Моро совсем чуть-чуть. Николо классным ударом вогнал мяч сетку от перекладины, замкнув прострел Варелы, но VAR обнаружил у уругвайца микроскопический офсайд. На это уже у «Сочи» нашёлся свой ответ в виде сверхопасного стандарта. Практически с линии штрафной площади пробил свежий Жоаозиньо, заставив прозвенеть каркас «динамовских» ворот. А перед самым финальным свистком ещё Лещук парировал удар Бурмистрова с близкого расстояния.

Удержали-таки москвичи минимальный перевес, гол Арсена Захаряна стал победным. «Динамо» взобралось на вторую строчку, сместив оттуда «Сочи».