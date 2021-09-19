Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 127 Комментарии
Премьер-лига

Гол Арсена Захаряна позволил «Динамо» обыграть и обогнать «Сочи»

19 Сентября 2021 • 20:55 Комментировать
Сочи
0:1
Динамо Москва
окончен

В рамках восьмого тура РПЛ выявляли сильнейшего «Сочи» и «Динамо».

Протокол игры  
Сочи 0:1 Динамо Москва
    12' Захарян Арсен (0:1)
Джанаев Сослан Прохин Данила Родригао Барац Матео Маргасов Тимофей Цаллагов Ибрагим Нобоа Кристиан Заика Кирилл   46' (Терехов Сергей (   46') Попов Ивелин   68' (Бурмистров Никита (   68') Юсупов Артур   68' (Жоаозиньо Рамос (   68') Касьерра Матео
Запасные: Павлов Даниил Колмаков Максим Юрганов Игорь Заболотный Николай Шакуро Павел Воробьёв Дмитрий Дмитриевич Адамов Денис
Лещук Игорь Варела Гильермо Бальбуэна Фабиан Ордец Иван Скопинцев Дмитрий   86' (Нжи Клинтон Муа (   86') Моро Никола Макаров Денис   66' (Игбун Сильвестр (   66') Шиманьски Себастиан   60' (Евгеньев Роман (   60') Фомин Даниил Захарян Арсен   46' (Паршивлюк Сергей (   46') Грулёв Вячеслав   66' (Тюкавин Константин (   66')
Запасные: Будачев Иван Плиев Заурбек Галкин Владислав Гладышев Ярослав Кутицкий Александр
19 сентября. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

Наверное, два самых ярких представителя РПЛ нового сезона сошлись на стадионе «Фишт». Владимир Федотов продолжает удивлять тренерскую общественность, вытаскивая средний по составу «Сочи» на лидирующие позиции чемпионат России. Восьмой тур «барсы» встретили на втором месте, всего два балла уступая «Зениту». И это с постоянными изменениями состава, прибывающими новичками.

«Динамо» могло быть выше «Сочи», но «Нижний Новгород» Александра Кержакова огорошил москвичей в прошлом туре, нанеся «бело-голубым» первое домашнее поражение. Исправлять ситуацию в Сочи принялись всё те же лица: Захарян, Шиманьски, Фомин, Моро, Макаров. Вот только наконечник копья Шварц поменял, вместо Тюкавина вышел Грулёв. У «Сочи» опытом выделялось трио Нобоа – Попов – Касьерра.

Как раз Ивелин и заработал первый момент в матче. На фланге пустился в дриблинг Попов, обыграл уже Ордеца, однако Иван успел выбить мяч на угловой удар. «Сочи» стандартом воспользовался знатно – на кросс вылетел мощный Родригао, пробив совсем чуть-чуть выше ворот. Быстрый гол у «Сочи» не получился, зато «динамовцам» повезло. Именно повезло, об осмысленной атаке речь не шла.

Себастьян Шиманьски накрыл прессингом самого Кристиана Нобоа, да сделал это так удачно, что мяч был сразу пущен на ход Арсену Захаряну. Молодой талант «Динамо» сместился ближе к правому углу штрафной площади, а пробил в противоход голкиперу – 0:1. Удивительно, но после забитого гола игра потухла ещё сильнее. Совсем пешеходные скорости, полное отсутствие опасных атак, только дальними ударами развлекали друг друга команды.

После перерыва Шварц удивил заменой: вместо Захаряна вышел Паршивлюк. Федотов усилил фланговую активность, выпустив Терехова вместо Заики. «Сочи» слегка прибавил в активности, взял инициативу и мог счёт сравнять, но ошибка Шиманьски осталась без наказания. Обокрали поляка хозяева, сразу забросили мяч на угол вратарской площади, откуда мощно стрельнул Матео Касьерра, попавший аккурат в Игоря Лещука.

«Динамо» ответило забитым мячом, но радовался Моро совсем чуть-чуть. Николо классным ударом вогнал мяч сетку от перекладины, замкнув прострел Варелы, но VAR обнаружил у уругвайца микроскопический офсайд. На это уже у «Сочи» нашёлся свой ответ в виде сверхопасного стандарта. Практически с линии штрафной площади пробил свежий Жоаозиньо, заставив прозвенеть каркас «динамовских» ворот. А перед самым финальным свистком ещё Лещук парировал удар Бурмистрова с близкого расстояния.

Удержали-таки москвичи минимальный перевес, гол Арсена Захаряна стал победным. «Динамо» взобралось на вторую строчку, сместив оттуда «Сочи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула
окончен Сочи 0:1 Динамо Москва
20.09  16:30 Урал ... Локомотив Москва 5.2 3.75 1.72
20.09  18:30 Рубин ... Зенит 5 3.85 1.71
20.09  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.5 3.55 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
22:37 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» наконец-то победило в Сочи - видео видео
22:15 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Я очень рад тем, как команда себя проявила, было много самоотдачи»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Острые моменты, которые возникали у наших ворот, были созданы из наших ошибок»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Почти заблокировали удар, но мяч попал между ног и очень удачно попал в угол»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Да, мы играли достаточно низко»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Довольно сложная игра, довольно сложное поле»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Быстрее только Дзагоев: Захарян стал вторым по возрасту игроком, который забил 5 мячей в РПЛ
19:58 · Россия. ФНЛ
«Алания» и «Факел» разгромили аутсайдеров
19:48 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «При всём уважении к Агаларову, на вызов в сборную он пока претендовать не может» эксклюзив
19:21 · Россия. Премьер-лига
Голевая перестрелка в матче «Нижнего Новгорода» и «Арсенала» - видео видео
19:12 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» одолело «Оренбург» в матче лидеров, «Краснодар-2» и «Нефтехимик» набрали по 3 очка
19:06 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Думаю, что инициатива будет переходить, как в современном футболе бывает»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Шварц объяснил причину отсутствия в старте Шунина, Лаксальта и Тюкавина
18:59 · Россия. Премьер-лига
Скаут Серии А: «Вряд ли Миранчук вернется в Россию»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Могли пропустить ещё, так что вообще повезло в некоторых моментах»
Все новости
Рекомендуем