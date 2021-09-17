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«Барселона» намерена продлить контракт с Фати

17 Сентября 2021 • 14:40 Комментировать
Барселона
...
Гранада
1.27 5.60 12.00
20.09 22:00

«Барселона» намерена продлить контракт с нападающим Ансу Фати, передаёт Marca. По данным источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Сообщается, что сам игрок хочет остаться в каталонском клубе и готов подписать новый контракт. Его нынешнее соглашение рассчитано до середины 2022 года, поэтому новый контракт испанца - одна из приоритетных задач для руководства клуба. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Фати является воспитанником «Барселоны». Перед началом нынешнего сезона он получил десятый номер, который ранее принадлежал Лионелю Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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