«Барселона» намерена продлить контракт с Фати

«Барселона» намерена продлить контракт с нападающим Ансу Фати, передаёт Marca. По данным источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Сообщается, что сам игрок хочет остаться в каталонском клубе и готов подписать новый контракт. Его нынешнее соглашение рассчитано до середины 2022 года, поэтому новый контракт испанца - одна из приоритетных задач для руководства клуба. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Фати является воспитанником «Барселоны». Перед началом нынешнего сезона он получил десятый номер, который ранее принадлежал Лионелю Месси.