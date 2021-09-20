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Ла Лига

Депай готов набить тату после выигранного титула с «Барселоной»

20 Сентября 2021 • 10:35 Комментировать (1)
Барселона
...
Гранада
1.27 5.60 12.00
Через 9 ч. 44 мин.

Голландский форвард «Барселоны» Мемфис Депай заявил о готовности сделать татуировку в честь победы каталонского клуба в значимом турнире.

«Татуировки – это часть моего образа, привычная вещь для моего тела. «Барселоны» будет конкурировать за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Если мы сможем выиграть один из этих трофеев, непременно выделю на коже место, чтобы запечатлеть это. Это будет красивый рисунок», - цитирует Депая AS.

После трёх стартовых матчей Ла Лиги «блаугранас» имеют в своём активе 7 очков.

Сам же 27-летний футболист в текущем сезоне отличился за «Барселону» двумя голами и ассистом в четырёх проведенных поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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Комментарии (1)
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White_Shark
20 Сентября 2021 в 11:31
Депай? Пффф... Зататуированный наглухо Депай - ну прям новость. Вот если какой-нибудь Криштиану чистейший вдруг выдал бы, что набьёт тату - вот тут интересно было бы)) Вот тут была бы интрига.
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