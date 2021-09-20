Депай готов набить тату после выигранного титула с «Барселоной»

Голландский форвард «Барселоны» Мемфис Депай заявил о готовности сделать татуировку в честь победы каталонского клуба в значимом турнире.

«Татуировки – это часть моего образа, привычная вещь для моего тела. «Барселоны» будет конкурировать за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Если мы сможем выиграть один из этих трофеев, непременно выделю на коже место, чтобы запечатлеть это. Это будет красивый рисунок», - цитирует Депая AS.

После трёх стартовых матчей Ла Лиги «блаугранас» имеют в своём активе 7 очков.

Сам же 27-летний футболист в текущем сезоне отличился за «Барселону» двумя голами и ассистом в четырёх проведенных поединках.