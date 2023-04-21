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Себастьяно Росси: «Меньян входит в пятёрку лучших голкиперов мира»

21 Апреля 2023 • 09:55 Комментировать
Милан
...
Лечче
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23.04 19:00

Бывший вратарь «Милана» Себастьяно Росси высоко ценит нынешнего голкипера Майка Меньяна, который перебрался в состав команды в 2021 году из французского «Лилля» и сразу же стал одним из факторов, приведших к Скудетто в прошлом сезоне. Росси считает, что Меньян входит в пятерку лучших в мире.

- Майк Меньян силен, техничен и циничен. В большой команде у голкипера не так и много работы, но когда она случается, он должен быть наготове. И Меньян все делает. Он - один из пяти лучших вратарей в мире, и я думаю, что он оставит особый след в истории клуба, - цитирует Себастьяно Росси pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Себастьяно Росси Майк Меньян
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МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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