Себастьяно Росси: «Меньян входит в пятёрку лучших голкиперов мира»

Бывший вратарь «Милана» Себастьяно Росси высоко ценит нынешнего голкипера Майка Меньяна, который перебрался в состав команды в 2021 году из французского «Лилля» и сразу же стал одним из факторов, приведших к Скудетто в прошлом сезоне. Росси считает, что Меньян входит в пятерку лучших в мире.

- Майк Меньян силен, техничен и циничен. В большой команде у голкипера не так и много работы, но когда она случается, он должен быть наготове. И Меньян все делает. Он - один из пяти лучших вратарей в мире, и я думаю, что он оставит особый след в истории клуба, - цитирует Себастьяно Росси pianetamilan.it.