Лаутаро Мартинес: «Дерби с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов? Это будет особенный матч»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от дерби с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, «нерадзурри» сыграют на этой стадии турнира впервые с 2010 года, когда команда под руководством Жозе Моуринью стала чемпионом Европы.

«Дерби с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов? Это будет особенный матч, все игроки это осознают. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на чемпионате, ведь нам необходимо набирать очки. Хочу ли я выиграть Лигу чемпионов вместе с чемпионатом мира? Конечно, ведь я играю в футбол ради того, чтобы побеждать», – цитирует Лаутаро журналист Николо Скира в социальных сетях.