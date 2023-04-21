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Чемпионат Италии. Серия А

Брайда: «Милан» должен добраться до Стамбула»

21 Апреля 2023 • 13:28 Комментировать
Милан
...
Лечче
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23.04 19:00

Известный итальянский спортивный функционер Арьедо Брайда, в прошлом долго работавший в «Милане», уверен в том, что команда доберется до финала Лиги чемпионов. Для этого «Милану» придется преодолеть сопротивление «Интера», который также выбрался в полуфинал самого престижного турнира Европы.

- «Милан» должен пробиваться в Стамбул, потому что «Милан» - это величавая история, часть которой писал я, вместе с великолепным президентом Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, - цитирует слова Брайды pianetamilan.it.

Напомним, что в последний раз «Милан» выиграл Лигу чемпионов в 2007 году.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арьедо Брайда
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МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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