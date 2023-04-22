Сабатини: «Меньян прямо сейчас является лучшим голкипером в мире»

Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини в восторге от игры голкипера «Милана» Майка Меньяна. Напомним, француз выступает за «россонери» с лета 2021 года, когда перешёл из «Лилля» после победы в Лиге 1.

«Меньян прямо сейчас является лучшим голкипером в мире. Он демонстрирует невероятную игру в важных матчах. Спортивный директор «Милана» Фредерико Массара проделал отличную работу», – цитирует Сабатини итальянский журналист Николо Скира в социальных сетях.

Меньян пропустил большую часть этого сезона из-за травмы. Майк лишь недавно вернулся в строй и уже помог своей команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов, совершив очень важные спасения в матчах против «Тоттенхэма» и «Наполи».