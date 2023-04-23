Наставник «Лечче»: «Комплименты Леау, но и мы живы»

«Лечче» не сумел бросить вызов «Милану», пропустив два мяча в игре тридцать первого тура итальянского чемпионата. Оба записал на свой счет Рафаэл Леау, главный голеадор чемпионов Италии.

Наставник «Лечче» Марко Барони не жалел комплиментов в адрес португальца, но отметил, что и его команда также, на его взгляд, смотрелась достаточно бодро.

- Мы и так знаем, что Леау невероятен. Они выбрали его и получают свои дивиденды. Достаточно посмотреть на то, что он делает. Это такой игрок, которого хочется иметь в своей команде. Но он у них. Мои комплименты, - цитирует слова Барони pianetamilan.it.