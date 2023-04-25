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Чемпионат Италии. Серия А

Самарджич - претендент на место в «Милане»

25 Апреля 2023 • 05:50 Комментировать
Милан
2:0
Лечче
окончен

Итальянский «Милан» положил глаз на выступающего в другом клубе Серии А сербского игрока - Лазара Самарджича. Атакующий полузащитник прекрасно показывает себя в составе «Удинезе», на счету 21-летнего игрока уже пять мячей в текущем сезоне, в том числе и гол в ворота «Кремонезе» в последнем на данный момент туре итальянского чемпионата.

И теперь игроком, как сообщает pianetamilan.it, заинтересовался один из грандов Серии А.

Стоит, однако, заметить, что «Удинезе» просит за своего игрока тридцать миллионов евро, в то время как «Милан» - далеко не любитель платить за игроков большие деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Удинезе Лазар Самарджич трансферы футбола - лето 2023
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