Самарджич - претендент на место в «Милане»

Итальянский «Милан» положил глаз на выступающего в другом клубе Серии А сербского игрока - Лазара Самарджича. Атакующий полузащитник прекрасно показывает себя в составе «Удинезе», на счету 21-летнего игрока уже пять мячей в текущем сезоне, в том числе и гол в ворота «Кремонезе» в последнем на данный момент туре итальянского чемпионата.

И теперь игроком, как сообщает pianetamilan.it, заинтересовался один из грандов Серии А.

Стоит, однако, заметить, что «Удинезе» просит за своего игрока тридцать миллионов евро, в то время как «Милан» - далеко не любитель платить за игроков большие деньги.