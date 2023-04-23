«Милан» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Лечче».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Лечче
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Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл40'
Меньян Майк•Калюлю Пьер•Тиав Малик• 27'Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Крунич Раде•Тонали Сандро•Мессиас Жуниор•Диас Браим•Леау Рафаэл•Ребич Анте
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль•Галло Антонино•Блен Алексис•Юлманд Мортен•Уден Реми•Ди Франческо Федерико•Сисей Ассан•Банда Ламек
23 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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