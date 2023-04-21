Известный итальянский журналист Николо Скира в своих соцсетях сообщил, что «Барселона» уже сейчас планирует определиться с будущим своего защитника Самуэля Юмтити. По его информации, каталонцы предлагали француза двум топ-клубам итальянской Серии А – «Интеру» и «Роме».

О реакции итальянских грандов источник не сообщает. Текущий сезон Юмтити, напомним, проводит в одном из аутсайдеров Серии А – «Лечче». Срок его арендного соглашения завершится в конце сезона.

Отметим, на счету Юмтити уже 17 матчей в чемпионате Италии в текущем сезоне. Стоимость 29-летнего игрока оценивается в 4 млн евро.