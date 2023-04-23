Пиоли: «Крунич - важный игрок»

В составе «Милана» в последнее время отлично выступает боснийский серб Раде Крунич - он все чаще попадает в состав и всегда оправдывает доверие тренера, будь против него «Наполи» или «Лечче», Крунич одинаково хорош. Им очень доволен и сам Стефано Пиоли:

- Он - полузащитник запаса, то есть, был им. Но он прибавил и стал очень важным игроком. Он умеет отлично избавляться от опеки. Также мне очень понравился рост Исмаэля Беннасера. Рад, что удалось сделать безошибочный выбор, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит поединок с римской «Ромой».