«Милан» объявил состав на игру с «Лечче»

Итальянский «Милан», пока еще выступающий в статусе чемпиона страны, в тридцать первом туре Серии А примет «Лечче». Наставник «Милана» Стефано Пиоли объявил состав на игру, он предоставил отдых своему нападающему Оливье Жиру, поставив в стартовый состав хорвата Анте Ребича.

«Милан»: Меньян, Калюлю, Тшау, Томори, Эрнандес, Крунич, Тонали, Мессиас, Диас, Леау, Ребич.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата Серии А между «Миланом» и «Лечче» можно в формате прямой онлайн-трансляции начиная с 19 часов по московскому времени. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.