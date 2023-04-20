«Милан» намерен подписать нового нападающего, несмотря на продление контракта Жиру

В «Милане» рассчитывают усилить команду новым форвардом в предстоящее трансферное окно.

Недавно клуб объявил о продлении контракта с Оливье Жиру, однако 36-летнему французу, вероятно, будет трудно принимать участие во всех матчах в силу возраста, поэтому «россонери» всё же потребуется освежить позицию центрфорварда. Согласно Calciomercato, летом руководство «Милана» займётся работой над приобретением нового нападающего. Одной из главных целей считается Фоларин Балогун, проводящий нынешний сезон в «Реймсе» на правах аренды из «Арсенала».

Подписать 21-летнего англичанина будет непросто – на него также претендуют другие представители ведущих европейских чемпионатов.