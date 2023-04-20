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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» намерен подписать нового нападающего, несмотря на продление контракта Жиру

20 Апреля 2023 • 23:55 Комментировать
Милан
...
Лечче
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23.04 19:00

В «Милане» рассчитывают усилить команду новым форвардом в предстоящее трансферное окно.

Недавно клуб объявил о продлении контракта с Оливье Жиру, однако 36-летнему французу, вероятно, будет трудно принимать участие во всех матчах в силу возраста, поэтому «россонери» всё же потребуется освежить позицию центрфорварда. Согласно Calciomercato, летом руководство «Милана» займётся работой над приобретением нового нападающего. Одной из главных целей считается Фоларин Балогун, проводящий нынешний сезон в «Реймсе» на правах аренды из «Арсенала».

Подписать 21-летнего англичанина будет непросто – на него также претендуют другие представители ведущих европейских чемпионатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон Оливье Жиру Реймс Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
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МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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