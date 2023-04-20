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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру – о продлении контракта с «Миланом»: «Переживаю вторую молодость»

20 Апреля 2023 • 00:01 Комментировать
Милан
...
Лечче
23.04 19:00

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о подписании нового контракта с клубом.

36-летний француз заключил с «россонери» соглашение, рассчитанное до конца следующего сезона.

«Я получил очень тёплый приём с первого дня нахождения здесь. Очень рад быть частью этой большой семьи. Мне нравится проект «Милана», и я доволен тем, чего мы уже достигли, но не хочу на этом останавливаться. Здесь я переживаю вторую молодость», – заявил Жиру в интервью официальному каналу «Милана».

В текущем сезоне Оливье Жиру отметился 13 голами и шестью результативными передачами в 38 поединках за «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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