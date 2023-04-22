Два топ-клуба АПЛ сразятся за Леау

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал объектом интереса двух топ-клубов из Английской премьер-лиги. По информации от 90 min, португалец находится на радаре у «Ливерпуля» и лондонского «Челси», который пытался провернуть трансфер прошлым летом.

По сведениям источника, «Челси» и «Ливерпуль» сразятся за Леау в ближайшее межсезонье. Сделку упрощает тот факт, что у Рафаэла в конце следующего сезона заканчивается контракт с «Миланом». Это может заставить «россонери» отпустить португальца по скидке.

На счету Леау 10 голов и 6 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.