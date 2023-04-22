Де Дзерби: «Милан» – «Интер» в полуфинале Лиги чемпионов? Это классика, которая дорогого стоит»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом». Напомним, итальянская команда впервые попадёт в финал Лиги чемпионов с 2010 года.

«Милан» «Интер» – это всегда важный матч для итальянского футбола, особенно в Лиге чемпионов. Классика, которая дорогого стоит. Очень важно, что обе команды вышли в полуфинал самого важного европейского турнира», – сказал де Дзерби на пресс-конференции.

Де Дзерби ранее выступал за «Милан» в качестве футболиста. Более того, Роберто является воспитанником академии «россонери».