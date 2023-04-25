Орландо: «Милан» срочно должен заручиться новым контрактом с Леау»

На минувшей неделе вновь заставил говорить о себе португалец Рафаэл Леау, выдавший несколько прекрасных маневров в последних матчах своего клуба - «Милана». Бывший футболист клуба Массимо Орландо считает, что «Милану» нужно срочно продлевать контракт с португальским игроком.

- Мне кажется, «Милан» снова очень хорош, и Леау вернулся. «Милан» не найдет другого такого игрока. Я считаю, что его контракт нужно срочно продлевать, - цитирует слова Орландо pianetamilan.it.

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года, раньше он защищал цвета французского «Лилля».