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Чемпионат Италии. Серия А

Романо подтвердил новый контракт Жиру с «Миланом»

19 Апреля 2023 • 18:51 Комментировать
Милан
...
Лечче
23.04 19:00

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях подтвердил информацию о новом контракте французского форварда с «Миланом».

По его информации, опытный нападающий и «россонери» прямо сейчас заключают соглашение ещё на один сезон. Прошлое трудовое соглашение Жиру с «Миланом», напомним, истекало в конце текущего сезона. Отмечается, что нападающий сможет заработать по новому контракту 3,5 млн евро.

Напомним, вчера Жиру стал одним из героев матча против «Наполи» (1:1) - его гол помог миланцам без овертайма пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

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МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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