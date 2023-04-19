Романо подтвердил новый контракт Жиру с «Миланом»

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях подтвердил информацию о новом контракте французского форварда с «Миланом».

По его информации, опытный нападающий и «россонери» прямо сейчас заключают соглашение ещё на один сезон. Прошлое трудовое соглашение Жиру с «Миланом», напомним, истекало в конце текущего сезона. Отмечается, что нападающий сможет заработать по новому контракту 3,5 млн евро.

Напомним, вчера Жиру стал одним из героев матча против «Наполи» (1:1) - его гол помог миланцам без овертайма пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.