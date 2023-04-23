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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Контролировали матч»

23 Апреля 2023 • 22:12 Комментировать
Милан
2:0
Лечче
окончен

В тридцать первом туре итальянского чемпионата «Милан» переиграл «Лечче», забив тому два мяча. Оба записал на свой счет португальский форвард Рафаэл Леау. Стефано Пиоли, наставник «Милана», считает, что его команда уверенно контролировала ход игры, хотя к первому тайму у него есть вопросы.

- Я думаю, что в первом тайме у нас были сложности, не хватало остроты, было много брака. Но мы контролировали матч. Мы ничем не рисковали. Просто игры с такими соперниками надо начинать мощнее. Хотя это не всегда легко, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет в гостях с «Ромой». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лечче Стефано Пиоли
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