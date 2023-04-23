Слишком частые потери очков оставили «Милан» за пределами зоны Лиги чемпионов, и «красно-черным» нужно исправляться. В соперниках сегодня «Лечче», который часто проигрывает и откатился к зоне вылета. Считается, что миланцы практически наверняка победят, а будет ли победа, посмотрим в 19:00. Эфир на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.
Милан - Лечче: где смотреть прямую трансляцию онлайн
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