Милан - Лечче: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Слишком частые потери очков оставили «Милан» за пределами зоны Лиги чемпионов, и «красно-черным» нужно исправляться. В соперниках сегодня «Лечче», который часто проигрывает и откатился к зоне вылета. Считается, что миланцы практически наверняка победят, а будет ли победа, посмотрим в 19:00. Эфир на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.