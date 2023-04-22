Пиоли высоко оценил игру Калабрии против Кварацхелии

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о выступлении Давиде Калабрии.

Правому защитнику «россонери», как считают итальянские СМИ, удалось сдержать звезду атаки «Наполи» Хвичу Кварацхелию в недавних поединках четвертьфинала Лиги чемпионов, и рулевой команды подтвердил, что был впечатлён игрой 26-летнего капитана: «Калабрия – очень умный игрок, что он демонстрирует на поле. Я очень уважаю его и как человека, и как футболиста», – приводит TMW слова Пиоли.

Напомним, что «Милан» обыграл «Наполи» в первом матче противостояния на «Сан-Сиро» (1:0), а в ответной встрече была зафиксирована ничья (1:1).