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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта похвалил «Милан»

21 Апреля 2023 • 23:46 Комментировать
Милан
...
Лечче
1 1.50 X 4.05 2 7.30
23.04 19:00

Не так давно «Болонья» отобрала очки у «Милана» в чемпионате Италии, но сейчас, на волне выхода в полуфинал Лиги чемпионов, тифози знаменитого клуба вряд ли вспоминают об этом. Да и тренер «Болоньи» Тьяго Мотта, бывший игрок миланского «Интера», теперь уже нахваливает «Милан» и его наставника Стефано Пиоли.

- Заслуга Пиоли. «Милан» научился отлично защищаться. Это было видно и в игре против «Наполи»,  и в матче против нас, - цитирует слова Тьяго Мотты pianetamilan.it.

В тридцать первом туре итальянской Серии А «Милан» примет в домашнем поединке гостей из Лечче, это случится в воскресенье. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тьяго Мотта Стефано Пиоли
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МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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