Мотта похвалил «Милан»

Не так давно «Болонья» отобрала очки у «Милана» в чемпионате Италии, но сейчас, на волне выхода в полуфинал Лиги чемпионов, тифози знаменитого клуба вряд ли вспоминают об этом. Да и тренер «Болоньи» Тьяго Мотта, бывший игрок миланского «Интера», теперь уже нахваливает «Милан» и его наставника Стефано Пиоли.

- Заслуга Пиоли. «Милан» научился отлично защищаться. Это было видно и в игре против «Наполи», и в матче против нас, - цитирует слова Тьяго Мотты pianetamilan.it.

В тридцать первом туре итальянской Серии А «Милан» примет в домашнем поединке гостей из Лечче, это случится в воскресенье.