Леау: «Стараюсь делать всё возможное для команды»

Нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау в очередной раз сорвал аплодисменты, после великолепной игры с «Наполи» он помог клубу обыграть «Лечче», забив тому два безответных мяча. После игры португальский форвард прокомментировал свои действия, отметив, что он всегда рад помочь одноклубникам.

- Стараюсь делать все для того, чтобы помочь команде. Мы давно не побеждали в чемпионате. Против таких команд, как «Лечче», не так просто забивать, они цепкие в обороне. Но нам удалось забить в первом тайме, это тоже было важно, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата команда Леау сразится с «Ромой».