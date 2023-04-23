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Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «Стараюсь делать всё возможное для команды»

23 Апреля 2023 • 23:25 Комментировать
Милан
2:0
Лечче
окончен

Нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау в очередной раз сорвал аплодисменты, после великолепной игры с «Наполи» он помог клубу обыграть «Лечче», забив тому два безответных мяча. После игры португальский форвард прокомментировал свои действия, отметив, что он всегда рад помочь одноклубникам.

- Стараюсь делать все для того, чтобы помочь команде. Мы давно не побеждали в чемпионате. Против таких команд, как «Лечче», не так просто забивать, они цепкие в обороне. Но нам удалось забить в первом тайме, это тоже было важно, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата команда Леау сразится с «Ромой». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лечче Рафаэл Леау
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