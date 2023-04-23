Пиоли: «До «Интера» есть и другие важные встречи»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал итоги тридцать первого тура чемпионата Италии для его команды, которая забила два мяча «Лечче» и выиграла матч. Пиоли спросили, готовится ли он к полуфинальным матчам Лиги чемпионов с «Интером», первый из которых состоится десятого мая.

- До этого еще немало времени. Сейчас для нас самый важный матч -ближайший, с «Ромой». Игры с «Интером» будут захватывающими, но до них еще есть время. Мы должны постараться выиграть все матчи до «Интера», - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Матч с «Ромой» состоится двадцать девятого апреля.