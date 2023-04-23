Леау: «Мы делаем свою работу, не смотрим на других»

В очередном, тридцать первом туре итальянского чемпионата «Милан» обыграл «Лечче», два гола в этом матче забил Рафаэл Леау, который заслуженно считается лидером «Милана». По его словам, главная отдушина «Милана» в текущем сезоне - это Лига чемпионов, а в Серии А очки, заявил Леау, лучше считать в конце сезона.

- Мы проводим невероятный сезон в Лиге чемпионов. Вернемся и в чемпионате. Сейчас нам нужны очки в турнирной таблице. Мы выполняем свою работу, не смотрим в таблицу и сегодня мы рады, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Ромой».