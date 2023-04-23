Плохие новости для поклонников «Милана» - Томмазо Побега получил травму на тренировке накануне очередной игры чемпионата, в котором пока что еще действующему чемпиону Италии (впрочем, уже после протекающего тура команда Стефано Пиоли может лишиться даже математических шансов догнать «Наполи», и, соответственно, уже вполне официально перестанет именоваться чемпионом) предстоит сыграть с «Лечче».

Травма Побеги случилась в результате неудачного «стыка» с партнером, после чего Томмазо пришлось покинуть поле. Игра с «Лечче» начнется в девятнадцать часов вечера по московскому времени.