Пиоли: «Леау должен чаще забивать головой»

В матче тридцать первого тура итальянского чемпионата «Милан» забил два мяча «Лечче», оба записал на свой счет лидер команды - Рафаэл Леау. Примечательно, что первый гол он забил головой, чем очень порадовал Стефано Пиоли - наставника клуба. Он призвал португальца активнее играть головой и забивать мячи.

- Он должен чаще, больше забивать головой. Но я доволен его выступлениями и его словами. Он продолжает улучшаться во всем, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с «Ромой», это случится в следующую субботу.