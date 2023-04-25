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Чемпионат Италии. Серия А

Леау проводит свой лучший сезон в Серии А в смысле количеств забитых мячей

25 Апреля 2023 • 02:48 Комментировать
Милан
2:0
Лечче
окончен

Португальский форвард Рафаэл Леау провел прекрасный матч против «Лечче», его клуб выиграл со счетом 2:0 - Леау стал автором обоих голов. Португалец довел количество своих мячей в текущем сезоне до двенадцати мячей, и это его лучший сезон в смысле забитых голов. В прошлом, чемпионском для его клуба сезоне, португальский нападающий забил одиннадцать мячей.

Напомним, что Рафаэл Леау выступает за клуб с 2019 года, ранее он успел поиграть за такие коллективы, как лиссабонский «Спортинг», а также французский «Лилль».

В следующем туре «Милану» предстоит сразиться на выезде с «Ромой». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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