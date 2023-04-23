Леау согласовал условия нового контракта с «Миланом»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау приближается к продлению контракта с клубом.

23-летний футболист уже давно ведёт с руководством «россонери» переговоры, и скоро, судя по всему, стороны достигнут долгожданной договорённости. Как утверждает инсайдер Николо Скира, Леау устроили предложенные условия – португалец находится в шаге от подписания соглашения. Форвард будет зарабатывать около 7 млн евро в год, ещё 2 млн могут пополнить его счёт в качестве бонусов при заключении сделки.

Рафаэл Леау стал автором 11 забитых мячей и 12 результативных передач в 40 матчах за команду Стефано Пиоли в текущей кампании. Его действующий договор рассчитан до 2024 года.