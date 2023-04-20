Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готов к возвращению на поле.

Напомним, что около месяца назад 41-летний футболист получил мышечную травму, находясь в расположении сборной Швеции. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, недавно Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе. Ожидается, что уже в скором времени наставник Стефано Пиоли сможет задействовать форварда в матчах Серии А. В Лиге чемпионов ветеран сыграть не сможет, поскольку не был заявлен на плей-офф.

Свой следующий матч «россонери» проведут 23 апреля – соперником будет «Лечче». Встреча состоится на «Сан-Сиро» в рамках чемпионата Италии.