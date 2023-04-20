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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе

20 Апреля 2023 • 20:35 Комментировать
Милан
...
Лечче
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23.04 19:00

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готов к возвращению на поле.

Напомним, что около месяца назад 41-летний футболист получил мышечную травму, находясь в расположении сборной Швеции. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, недавно Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе. Ожидается, что уже в скором времени наставник Стефано Пиоли сможет задействовать форварда в матчах Серии А. В Лиге чемпионов ветеран сыграть не сможет, поскольку не был заявлен на плей-офф.

Свой следующий матч «россонери» проведут 23 апреля – соперником будет «Лечче». Встреча состоится на «Сан-Сиро» в рамках чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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