Де Дзерби: «Жаль, что «Наполи» вылетел из Лиги чемпионов, но «Милан» заслужил пройти дальше»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал результат четвертьфинала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом». Напомним, «россонери» выиграли своих конкурентов по сумме двух матчей со счётом 2:1.

«Жаль, что «Наполи» вылетел из Лиги чемпионов, команда Лучано Спаллетти демонстрирует невероятный футбол. При этом я считаю, что «Милан» заслужил пройти дальше. Эта команда знает, как добиваться результата в еврокубках», – заявил де Дзерби на пресс-конференции.

Де Дзерби ранее выступал за «Милан» и «Наполи» в качестве футболиста. Роберто ранее связывали с возможным назначением на пост тренера «Интера»