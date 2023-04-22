Галли: «Меньян и Куртуа - лучшие вратари в мире»

Бывший вратарь «Милана» Джованни Галли высоко ценит выступления Майка Меньяна, который провел великолепный матч против «Наполи», обеспечив своему клубу место в полуфинале Лиги чемпионов - самого престижного клубного турнира футбольной Европы.

- Он невероятен, пропустил пять месяцев, но сохранил свою обычную форму. Он и Куртуа сейчас - лучшие киперы в мире. Он пишет историю для великого клуба, - цитирует слова Галли pianetamilan.it.

Напомним, что Меньян выступает за свой нынешний клуб с 2021 года, он перебрался туда из «Лилля», в составе которого стал чемпионом Франции.