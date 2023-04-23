Дубль Леау позволил «Милану» одолеть аутсайдера

В 31-м туре чемпионата Италии «Милан» принимал одного из аутсайдеров, «Лечче». В начале противостояния Тео Эрнандес заработал пенальти, но ВАР помог его отменить. В ответ Ламек Банда с нескольких метров головой направил мяч в штангу. В конце первого тайма Сандро Тонали навесил после розыгрыша углового, и Рафаэл Леау здорово сыграл вверху у дальней штанги и пробил в противоход вратарю. На 75-й минуте автор гола подхватил мяч на своей половине поля и рванул в отрыв, завершив рейд метким ударом - 2:0.

«Россонери» настигли идущую на четвертом месте «Рому». «Лечче» всего в двух очках над зоной вылета.