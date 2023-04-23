Дубль Леау позволил «Милану» одолеть аутсайдера

В 31-м туре чемпионата Италии «Милан» принимал одного из аутсайдеров, «Лечче». В начале противостояния Тео Эрнандес заработал пенальти, но ВАР помог его отменить. В ответ Ламек Банда с нескольких метров головой направил мяч в штангу. В конце первого тайма Сандро Тонали навесил после розыгрыша углового, и Рафаэл Леау здорово сыграл вверху у дальней штанги и пробил в противоход вратарю. На 75-й минуте автор гола подхватил мяч на своей половине поля и рванул в отрыв, завершив рейд метким ударом - 2:0.
«Россонери» настигли идущую на четвертом месте «Рому». «Лечче» всего в двух очках над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл40'
|(2:0) Леау Рафаэл75'
Меньян Майк•Калюлю Пьер•Тиав Малик 27'59' (Кьяер Симон (59') •Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Крунич Раде•Тонали Сандро59' (Салемакерс Алексис (59') •Мессиас Жуниор59' (Беннасер Исмаэль (59') •Диас Браим78' (Ориги Дивок (78') •Леау Рафаэл78' (Де Кетеларе Шарль (78') •Ребич Анте
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин80' (Мале Юссеф (80') •Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль•Галло Антонино•Блен Алексис76' (Гонсалес Джоан (76') •Юлманд Мортен•Уден Реми•Ди Франческо Федерико65' (Перссон Йоэль (65') •Сисей Ассан65' (Стрефецца Габриэль (65') •Банда Ламек80' (Романьоли Симоне (80')
23 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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