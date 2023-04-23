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Чемпионат Италии. Серия А

Дубль Леау позволил «Милану» одолеть аутсайдера

23 Апреля 2023 • 21:00 Комментировать
Милан
2:0
Лечче
окончен

В 31-м туре чемпионата Италии «Милан» принимал одного из аутсайдеров, «Лечче». В начале противостояния Тео Эрнандес заработал пенальти, но ВАР помог его отменить. В ответ Ламек Банда с нескольких метров головой направил мяч в штангу. В конце первого тайма Сандро Тонали навесил после розыгрыша углового, и Рафаэл Леау здорово сыграл вверху у дальней штанги и пробил в противоход вратарю. На 75-й минуте автор гола подхватил мяч на своей половине поля и рванул в отрыв, завершив рейд метким ударом - 2:0.

«Россонери» настигли идущую на четвертом месте «Рому». «Лечче» всего в двух очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Милан2:0Лечче
(1:0) Леау Рафаэл40'  
(2:0) Леау Рафаэл75'  
Меньян МайкКалюлю ПьерТиав Малик  27' 59' (Кьяер Симон ( 59') Томори ФикайоЭрнандес ТеоКрунич РадеТонали Сандро 59' (Салемакерс Алексис ( 59') Мессиас Жуниор 59' (Беннасер Исмаэль ( 59') Диас Браим 78' (Ориги Дивок ( 78') Леау Рафаэл 78' (Де Кетеларе Шарль ( 78') Ребич Анте
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеВранкс АстерАдли ЯсинТатарушану ЧиприанИбрагимович ЗлатанМиранте АнтониоФлоренци Алессандро
Фальконе ВладимироГендрей Валентин 80' (Мале Юссеф ( 80') Баскиротто ФедерикоЮмтити СамуэльГалло АнтониноБлен Алексис 76' (Гонсалес Джоан ( 76') Юлманд МортенУден РемиДи Франческо Федерико 65' (Перссон Йоэль ( 65') Сисей Ассан 65' (Стрефецца Габриэль ( 65') Банда Ламек 80' (Романьоли Симоне ( 80')
Запасные: Блеве МаркоКассандро ТоммазоТуиа АлессандроПеццелла ДжузеппеБранколлини ФедерикоЧеккарони ПьетроХельгасон ТорирАскилдсен Кристоффер
23 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лечче Рафаэл Леау
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