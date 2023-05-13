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Стив Купер: «Сделали всё для успеха, но «Челси» у себя дома всё-таки хорош»

13 Мая 2023 • 23:22 Комментировать
Челси
2:2
Ноттингем Форест
окончен

В тридцать шестом туре английского чемпионата лондонский «Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест», команды забили друг другу по два мяча. Наставник «лесников» Стив Купер считает, что его футболисты сыграли очень достойно и сделали все для успеха.

- Конечно, мы всегда надеемся на победу, хотя порой это кажется амбициозным. Но речь о вере в себя, она нужна в любой команде. Расстроены тем, что вели в счете, но пропустили, пропустили дважды. Но все игроки на поле сделали всё, что могли, было желание, была мотивация, но это «Челси», на своем поле. И они тоже хорошо сыграли, - цитирует слова Купера BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Стив Купер
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