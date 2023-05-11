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Райт: «На месте Лукаку я бы хотел вернуться в «Челси» и заткнуть хейтеров»

11 Мая 2023 • 09:59 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
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13.05 17:00

Бывший форвард «Арсенала» Иан Райт призвал нападающего «Интера» Ромелу Лукаку вернуться в «Челси». Напомним, бельгиец выступает за «нерадзурри» на правах аренды, но при этом хочет остаться в клубе на постоянной основе.

«Ходят слухи, что Маурисио Почеттино хочет вернуть Лукаку в «Челси». У Ромелу есть незавершённые дела на «Стэмфорд Бридж». На его месте я хотел бы вернуться и заткнуть хейтеров. Он должен это сделать», – цитирует Райта журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

Летом 2021 года «Челси» заплатил за переход Лукаку 113 миллионов евро. Ромелу провалился в прошлой кампании, после чего вернулся в «Интер» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Иан Райт
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